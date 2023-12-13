Gazze'yi sel bastı! Kardeşinin naaşını taşıdığı anlar kameraya yansıdı Gazze Şeridi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çadırlar kullanılamaz hale gelirken, sel sularıyla kaplı bölgede hayatını kaybeden kardeşinin naaşını taşıyan Filistinli gencin o anları yürekleri dağladı.

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AA

Yıllardır abluka altında olan Gazze, 7 Ekim'den bu yana da İsrail'in saldırıları altında.

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken, bölge halkı bir de olumsuz hava koşullarıyla karşı karşıya.

Dünden bu yana etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Gazze Şeridi'nin birçok noktasını su bastı.

Çadırlar kullanılamaz halde

Cebaliye Mülteci Kampı da şiddetli yağıştan etkilendi.

Bölgedeki çadırlar sel suları nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, ortaya çıkan bir görüntü ise yürekleri dağladı.

Sel sularının arasında kardeşinin naaşını taşıdı

Kamptaki bir Filistinli çocuk ise dizine kadar gelen yağmur suyuna rağmen hayatını kaybetmiş bir Filistinli kız çocuğunu taşıyarak selden kurtulmaya çalıştı.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)