George Alagiah, kanser nedeniyle BBC spikerliğini bıraktı

Yeniden ortaya çıkan kanser hastalığı için tedavi görecek olan Alagiah, ekranlara ara verdi.

BBC spikeri George Alagiah, kanser hastalığı nedeniyle görevinden ayrıldı.

Alagiah'a ilk olarak Nisan 2014'te bağırsak kanseri teşhisi kondu.

Hastalık 2017'de nüksederken, Alagiah geçen yıl koronavirüse yakalandı. 65 yaşındaki sunucu, önceki tedavisinin ardından "BBC News At Six" programıyla ekranlara geri dönmüştü.

GÖREVİNE ARA VERDİ

Ancak Alagiah ile ilgili yapılan son açıklamada, "kanserin daha fazla yayılmasıyla başa çıkmak için stüdyo görevlerine ara vereceği, kemoterapi ve radyoterapi" göreceği kaydedildi.

"GERİ DÖNMEKTE KARARLIYIM"

Haber sunucusunun, durumuna ilişkin "Geri dönmekte kararlıyım." dediği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜ

Sri Lanka'da doğan İngiliz gazeteci Alagiah, 2014 yılında ilerlemiş bağırsak kanserinin tedavisi için 17 kez kemoterapi gördü.

2015 yılında görevine geri döndü ancak bu kez kanser hastalığı Aralık 2017'de yeniden ortaya çıktı.