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    George Clooney: Dünyanın en yakışıklısı benim

    Brad Pitt'in 'dünyanın en yakışıklı erkeği' dediği George Clooney'den yanıt geldi. Clooney, “Ben de öyle düşünüyorum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 10:31
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    George Clooney: Dünyanın en yakışıklısı benim

    Oyunculukları kadar yakışıklılıkları da çok konuşulan dünyaca ünlü iki oyuncu Brad Pitt ile George Clooney’nin yıllara dayanan dostlukları var.

    Yan yana geldiklerinde eğlenceli tavırları dikkat çeken ikili, birbirlerini sık sık da övüyor.

    “Dünyanın en yakışıklı erkeği”

    Brad Pitt, verdiği bir röportajda, kendisi için “dünyanın en yakışıklı erkeğinin" kim olduğu sorusuna "George Clooney" yanıtını verdi.

    Clooney’den de cevap gecikmedi.

    George Clooney: Dünyanın en yakışıklısı benim #1

    Arkadaşını tiye aldı

    Katıldığı bir programda Pitt'in iltifatına esprili bir tonla yorumlayan Clooney, “Ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum.” dedi.

    Devamında Pitt'i tiye alan Clooney, “Bence ilk başta kendi adını verdi ama sonra birisi 'Bir daha çekelim, kendini söyleme' deyince cevabını değiştirdi.” diye konuştu.

    George Clooney: Dünyanın en yakışıklısı benim #2

    Tekrar bir araya gelecekler

    Clooney ve Pitt, 2000'lerin meşhur filmi Ocean's Eleven'da birlikte oynamıştı.

    O tarihten beri yakın arkadaş olan ikili, Apple'ın henüz adı açıklanmayan projesinde tekrar bir araya gelecek.

    George Clooney: Dünyanın en yakışıklısı benim #3

    George Clooney: Dünyanın en yakışıklısı benim #4


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