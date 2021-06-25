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    George Floyd'u öldüren polis memuruna 22,5 yıl hapis cezası

    George Floyd'u öldüren polis memuruna 22,5 yıl hapis cezası

    ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • AA
    • 25.06.2021 - 23:09
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 23:29
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    Minneapolis'ta eski memurlarından 44 yaşındaki Derek Chauvin'in, George Floyd'u boynuna diziyle basarak vahşice öldürdüğü cinayete ilişkin davada karar açıklanmış, polis memuru Chauvin, 2. derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekten suçlu bulunmuştu.

    75 YIL HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYORDU

    Alınan karara bağlı olarak hüküm giymesi durumunda Chauvin, 2. derece kasıtsız cinayetten 40 yıla, 3. derece cinayetten 25 yıla ve 2. derece adam öldürmekten ise 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu.

    22,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    ABD'de polis, şüpheliyi boğarak öldürdü VİDEO ARŞİV

    George Floyd u öldüren polis memuruna 22,5 yıl hapis cezası #1

    George Floyd u öldüren polis memuruna 22,5 yıl hapis cezası #2

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