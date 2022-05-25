George Soros: Ukrayna, Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir

91 yaşındaki Soros, Putin'in zayıf hale geldikçe daha öngörülemez olduğunu savundu. Soros, dünyanın yeni bir savaşla karşı karşıya kalabileceği tahmininde bulundu.

Macar asıllı ABD'li iş insanı George Soros, dünyanın geleceğine ilişkin felaket tablosu çizdi.

Davos'ta konuşan Soros, Ukrayna savaşını, "açık toplumlar ile yükselişte olan Çin ve Rusya gibi kapalı toplumlar arasındaki geniş ölçekli mücadelenin parçası" olarak niteledi.

Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması

Ukrayna savaşına işaret eden Soros, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir ve medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir." dedi.

91 yaşındaki Soros, "Medeniyetimizi korumanın en iyi ve belki de tek yolu, Putin'i bir an önce devirmek. İşin özü bu." ifadelerini kullandı.

"Putin zayıfladıkça daha öngörülemez hale geliyor"

Putin'in, saldırının bir hata olduğuna inandığını ve ateşkes görüşmesine hazırlandığını ifade eden Soros, "Ancak ateşkes ulaşılamaz çünkü ona güvenilemez. Putin zayıfladıkça daha öngörülemez hale geliyor." diye konuştu.

Putin'in doğalgazı kapatabileceği ihtimalini Avrupa Birliği'nin anlaması gerektiğini dile getiren Soros, "Sonucu tahmin edemiyorum ama Ukrayna'nın kesinlikle savaşma şansı var." şeklinde ifadeye yer verdi.

Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı suçlamalar

Reuters'ın haberine göre, Rus lider, ABD'nin Ukrayna'yı NATO'nun genişlemesi yoluyla Rusya'yı tehdit etmek için "kullandığını" ve Moskova'nın "Rusça konuşan insanların zulmüne karşı savunmada" olduğunu söylüyor.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri ise bu gerekçeleri egemen bir ülkeye saldırmak için "temelsiz bahaneler" olarak değerlendiriyor.

"Çin ve Rusya en büyük tehdit"

Öte yandan "Baskıcı rejimler artık yükselişte ve açık toplumlar kuşatma altında" görüşünü paylaşan Amerikalı iş insanı, "Bugün Çin ve Rusya, açık toplum için en büyük tehdidi oluşturuyor." dedi.

Dijital teknolojiye ve yapay zekaya değinen Soros, Çin'in bu sayede vatandaşlarının kişisel verilerini toplayarak onları izlediğini söyledi. Pekin yönetimi ise söz konusu iddiayı reddediyor.

Şi Cinping'i hedef aldı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "sıfır koronavirüs" politikasını da eleştiren George Soros, bu girişimin başarısız olduğunu ve Şanghay'ı "isyanın eşiğine" getirdiğini aktardı.

Soros, "Genel beklentilerin aksine Şi Cinping, yaptığı hatalar nedeniyle üçüncü dönemin sahibi olamayabilir. Ama olsa bile, Politbüro ona bir sonraki Politbüro'nun üyelerini seçmesi için izin vermeyebilir." diye ekledi.