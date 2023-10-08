Gerilim Batı Şeria'ya sıçradı: İsrail bariyerler kurdu, grev ilan edildi Şehirler arasındaki bağlantı İsrail ordusu tarafından kesildi. Yaşananlara tepki gösteren Filistinliler dükkanlarını kapattı. Bankaların faaliyetleri de durdurulurken, eğitime ara verildi.

AA

İsrail'e saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria'da askeri hareketlilik yaşandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki şehirlerin etrafını bariyerlerle kapatmaya karar verdi.

Şehirlerle bağlantılar kesildi

Kentlerin girişlerine toprak, beton, demir bariyerler kuruldu. Şehirler arasındaki bağlantılar kesildi.

İsrail ordusu çeşitli bölgelerde ek askeri kontrol noktaları oluştururken, bu noktalara yaklaşmaya çalışan araçlara ateş açtı.

Filistinliler kepenk indirdi

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki için kepenk indirdi.

Bu gelişme, Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine tepki için genel grev ilan edilmesinden sonra yaşandı.

Tepki olarak esnaf kepenk kapatırken, Gazze'ye saldırılardan ötürü Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini kaydedildi.

Bankalar kapatıldı, eğitime ara verildi

Batı Şeria'da bankalar da kapılarını kapattı. Sokaklardaki hareketlilik azaldı.

Öte yandan Filistin Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilköğretim ve üniversitelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Gerilim yeniden tırmandı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 256 kişinin hayatını kaybettiğini, 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)