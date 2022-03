2013 yılında Gezi Parkı olaylarındaki performansıyla bilinen 'Piyano Adam', Ukraynalılara moral vermek için harekete geçti.

Alman piyanist Davide Martello, Gezi Parkı olaylarının devam ettiği günlerde Taksim Meydanı'nda eylem yapan yüzlerce kişinin karşısında piyano çalarak tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

Davide Martello şimdi ise Ukrayna sınırında...

BU KEZ UKRAYNALILAR İÇİN ÇALIYOR

Rusya'nın işgali üzerine saldırılardan kaçmaya çalışan Ukrayna halkına destek olmaya çalışan Martello, tekerlekli müzik aletini Almanya'dan Polonya'ya geçirdi.

Martello, yanındaki bir Ukraynalı kadınla beraber 'We Are the Champions' parçasını çaldı.

2014 YILINDA DA ÇALDI

Martello, 2014'te de Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların yaşandığı Donetsk kentinde piyano çalmıştı.

Basında "Piyano Adam" olarak bilinen Martello, taraf olmadığını belirterek sadece barış için çaldığını söylemişti.

Gezi Parkı piyanisti Davide Martello Ukrayna sınırında