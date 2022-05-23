Gıda ve enerji milyarderleri, 453 milyar dolar daha zengin oldu

Gıda ve enerji milyarderleri, 453 milyar dolar daha zengin oldu

Pandemi sırasında iki alanda varlık gösteren milyarderlerin kazançları hesaplandı. Oxfam'dan, "Bu durum, insanlar açlıktan ölürken ahlaki açıdan savunulamaz" açıklaması yapıldı.

İngiltere merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, gıda ve enerji milyarderlerini mercek altına aldı.

Yapılan araştırmada, küresel gıda fiyatlarının hızla artmasının, sadece son 24 ayda “62 yeni gıda milyarderi” ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

Son iki yılda 453 milyar dolar artış

Geçen yıl ortalama yüzde 30'dan fazla artan gıda fiyatlarının, koronavirüs salgını öncesine göre 263 milyondan fazla insanı şiddetli yoksulluğa itmesinin muhtemel olduğu uyarısı yapıldı.

Guardian'ın aktardığına göre, gıda ve enerji milyarderlerinin serveti, pandemi döneminde artan enerji ve emtia fiyatlarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son iki yılda 453 milyar dolar arttı.

"Ahlaki açıdan savunulamaz"

Oxfam İcra Kurulu Başkanı Danny Sriskandarajah, "Doğu Afrika'daki insanlar açlıktan ölürken, dünyanın süper zenginlerinin servetlerinin hızla artan gıda ve enerji fiyatlarıyla tırmanması ahlaki açıdan savunulamaz." dedi.

Servet vergilerinin getirilmesinin, savunmasız grupların bu krizden kurtulmalarına ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olabileceğini belirten Sriskandarajah, şöyle konuştu:

"Beklenmedik bir vergi getirilmesi..."

"Birleşik Krallık'ta, enerji şirketlerine beklenmedik bir vergi getirilmesi, yemek yemek ve evlerini ısıtmak için mücadele edenlere yardım noktasında güçlü bir başlangıç olur."

Koronanın ortaya çıkardığı milyarderlerin sayısı

Koronavirüs döneminde toplam 573 yeni milyarder ortaya çıktı. Oxfam, salgınının “milyarder sınıfı için tarihteki en iyi zaman” olduğuna dikkati çekti.

Forbes dergisinin süper zenginler sıralamasına göre milyarderlerin toplam serveti 12.7 trilyon dolar seviyesinde. Bu da küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 13,9'una tekabül ediyor.

En zengin 20 milyarderin serveti, Sahra altı Afrika'nın tüm gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük.