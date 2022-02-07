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- Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi
Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi
EGM: "Gine açıklarında birimlerimiz tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucu Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, 528 kilogram kokain ele geçirildi."
- İHA
- 07.02.2022 - 16:00
- Güncelleme : 07.02.2022 - 16:02
EGM: "Gine açıklarında birimlerimiz tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucu Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, 528 kilogram kokain ele geçirildi."