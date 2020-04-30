Gine Bissau Başbakanı da koronavirüse yakalandı
Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve hükümet kabinesinden 3 kişinin koranavirüse yakalandığı bildirildi.
- AA
- 30.04.2020 - 07:41
Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Nabiam, İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro'nun koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
"EVDEYİM VE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"
Başbakan Nabiam, sosyal medya platformu Facebook'tan "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum." açıklamasında bulundu.
Diğer yandan koronavirüsle mücadele ekibi, söz konusu kabine üyeleriyle temasa geçen kişileri izolasyona aldı.
Acil durum ilanının 28 Mart'tan itibaren ilan edildiği ülkede, 185 aktif koronavirüs vakası bulunuyor. Virüse yakalanan 19 kişi iyileşirken 1 kişi hayatını kaybetti.