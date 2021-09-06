Gine'de hükümet üyelerine yurt dışı çıkış yasağı getirildi

Geçiş sürecinde olduklarını belirten darbeci komutan Doumbouya, intikam peşinde koşmadıklarını söyledi. Doumbouya, yurt dışına çıkış yasağını duyurdu.

Gine'de askeri cunta, Alpha Conde hükümetinin bakan ve diğer yetkililerine yönelik karar aldı.

Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD), söz konusu isimlere yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

"ÜLKENİN UÇURUMA YUVARLANMAMASI İÇİN..."

Darbenin arkasındaki isim olan Özel Kuvvetler Komutanı Mamady Doumbouya, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya'da kabine üyeleri ve devlet kurumlarının temsilcileriyle görüştü.

Doumbouya, Gine'nin sözde elitlerinden, adam kayırma ve adaletsizlikten çok çektiğini belirterek, ülkenin uçuruma yuvarlanmaması için CNRD olarak sorumluluk aldıklarını söyledi.

"CADI AVI YAPMAYACAĞIZ"

Toplumun her kesiminin katılım sağlayacağı bir geçiş süreci hazırlayacaklarını kaydeden Doumbouya, hiçbir şekilde intikam, nefret gibi duyguların peşine düşülmeyeceği, cadı avı yapılmayacağının altını çizdi.

GEÇİŞ SÜRECİNDE YURT DIŞI YASAĞI

Doumbouya, bakan ve kurum yetkililerinin geçiş süreci boyunca yurt dışına çıkamayacağını dile getirerek, ilgili kişilerden seyahat belgeleri ve makam araçlarını istedi.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerin devam edeceğini vurgulayan Doumbouya, madencilik şirketlerinin de faaliyetlerini sürdüreceğini, maden bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını ifade etti.

Doumbouya, yabancı yatırımları önemsediklerini ve hava sınırlarının da tekrar açıldığını belirtti.

GİNE'DEKİ ASKERİ DARBE

Gine'nin başkenti Konakri'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde dün sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birlikleri'nin (GFS) başındaki Doumbouya, yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi'ni (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

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