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    Giorgia Meloni, Afrika'daki Fransız sömürgeciliğini anlattı

    Meloni, Fransa gibi ülkelerin Afrika'nın değerli kaynaklarını sömürmeye son vermesi durumunda, Afrika'dan göçün duracağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:07
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    Giorgia Meloni, Afrika'daki Fransız sömürgeciliğini anlattı

    İtalya ile Fransa arasında göçmen gerilimi yaşanıyor.

    Roma yönetiminin göçmenleri kurtaran gemilere yönelik "kapalı liman" uygulaması, Paris ile iplerin gerilmesine neden oldu.

    İtalya ile Fransa arasında göçmen gerilimi

    Bu yıl İtalya kıyılarına 70 binden fazla göçmen ulaşırken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise göçmen karşıtı tutumunu sürdürüyor.

    Fransa'nın Afrika'da uyguladığı sömürge politikalarına sert tepki gösteren Meloni, kıtanın sömürülmesine son verilmesi halinde göçün önlenebileceğini söyledi.

    Afrika uluslarına yönelik sömürgeciliği anlattı

    Meloni, katıldığı bir televizyon yayınında eline aldığı para için, "Buna CFA Frangı derler. Fransa'nın 14 Afrika ulusu için bastığı sömürge para birimi." ifadelerini kullandı.

    Giorgia Meloni, Afrika'daki Fransız sömürgeciliğini anlattı ViDEO

    "Yüzde 50'sinin Fransız Hazinesi'ne aktarılmasını istiyorlar"

    Fransa'nın bu sayede Afrika ülkelerini sömürdüğünü anlatan Meloni, Burkina Faso'da altın madeninde çalışan bir çocuğun karesini de gösterdi.

    İtalyan Başbakan, "Burkina Faso, en yoksul ülkelerden biri. Fransa, Burkina Faso için sömürge para birimi basıyor. Bunun karşılığında Burkina Faso'nun ihraç ettiği her şeyin yüzde 50'sinin Fransız Hazinesi'ne aktarılmasını istiyor." dedi.

    Giorgia Meloni, Afrika daki Fransız sömürgeciliğini anlattı #1

    Meloni'den çözüm önerisi: Afrika, sömürgecilerden kurtarılmalı

    "Bu çocuğun çıkarmak için bir tünele indiği altın, çoğunlukla Fransız devletinin kasasına giriyor." derken, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Çözüm, Afrikalıları alıp Avrupa'ya getirmek değil. Çözüm, Afrika'yı kendisinden yararlanan belirli Avrupalılardan kurtarmak ve bu insanların sahip olduklarıyla yaşamalarına izin vermektir."

    Giorgia Meloni, Afrika daki Fransız sömürgeciliğini anlattı #2

    Giorgia Meloni, Afrika daki Fransız sömürgeciliğini anlattı #3


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