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- Giorgia Meloni, protestolara katılan İranlı kadınlara destek verdi
Giorgia Meloni, protestolara katılan İranlı kadınlara destek verdi
- 28.09.2022 - 17:57
- Güncelleme : 28.09.2022 - 18:04
İtalya'nın yeni Başbakanı Giorgia Meloni, Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan gösterileri destekliyor.
Meloni, açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.
Mesajında Meloni, "İran'da ve dünyanın dört bir yanında haklarını ve özgürlüklerini savunmak için savaşan cesur kadınlara tüm sevgimi sunuyorum." diye yazdı.
Meloni, İran'daki gösterileri destekliyor
İran'daki olaylara işaret eden Meloni, "Onlarca kişi öldü. Yüzlerce aktivist, avukat ve gazeteci tutuklandı." dedi.
Giorgia Meloni ayrıca, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve sonrasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Hedis Necefi'nin fotoğrafına da yer verdi.
Öldürülenlerin sayısı
Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, protestolar sırasında 41 kişinin öldürüldüğünü söylüyor.
İnsan hakları grupları ise sayının daha yüksek olduğunu düşünüyor.