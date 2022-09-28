Giorgia Meloni, protestolara katılan İranlı kadınlara destek verdi

Meloni, sokağa çıkan kadınlara mesaj gönderdi. İtalyan siyasetçi, göstericilerden 'cesur kadınlar' diye söz etti.

İtalya'nın yeni Başbakanı Giorgia Meloni, Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan gösterileri destekliyor.

Meloni, açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Mesajında Meloni, "İran'da ve dünyanın dört bir yanında haklarını ve özgürlüklerini savunmak için savaşan cesur kadınlara tüm sevgimi sunuyorum." diye yazdı.

Meloni, İran'daki gösterileri destekliyor

İran'daki olaylara işaret eden Meloni, "Onlarca kişi öldü. Yüzlerce aktivist, avukat ve gazeteci tutuklandı." dedi.

Giorgia Meloni ayrıca, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve sonrasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Hedis Necefi'nin fotoğrafına da yer verdi.

Öldürülenlerin sayısı

Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, protestolar sırasında 41 kişinin öldürüldüğünü söylüyor.

İnsan hakları grupları ise sayının daha yüksek olduğunu düşünüyor.