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    Giorgia Meloni, Vladimir Zelensky'i İtalya'ya davet etti

    İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Valadimir Zelensky'i Roma'ya davet ederken, kendisinin de Kiev'e gitmek istediğini söyledi.
    • 27.12.2022 - 22:03
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    Giorgia Meloni, Vladimir Zelensky'i İtalya'ya davet etti

    Rusya ile savaşa girdikten sonra Ukrayna, Batılı birçok liderin destek ziyaretine sahne oldu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Valadimir Zelensky ise ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yaptı.

    "Roma'ya gel Zelensky"

    Bu kapsamda göreve geleli kısa bir süre olan ve yurt dışı gezilerine başlayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Zelensky'i Roma'ya davet ederken, kendisinin de Kiev'e gitme niyetini teyit etti.

    Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, siyasi, askeri, ekonomik, insani konularda ve Ukrayna'nın gelecekte yeniden inşasında İtalyan hükümetinin Kiev'e tam desteğini yinelediği belirtildi.

    Meloni'nin ayrıca İtalya'nın Ukrayna halkı için, adil bir barışa varmak için her türlü faydalı çabaya yönelik azami taahhüdünü de teyit ettiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Başbakan, Kiev'e gitme niyetini doğruladı ve Başkan Zelensky'i Roma'yı ziyaret etmesi için davet etti." ifadesi yer aldı.

    Giorgia Meloni, Vladimir Zelensky i İtalya ya davet etti #1

    Zelensky'den teşekkür

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meloni'ye İtalya'nın Ukrayna için 10 milyon euroluk ek yardımı dolayısıyla teşekkür ettiğini ve bunu takdirle karşıladığını belirtti.

    Zelensky, Meloni ile hava savunma sistemleri ve Ukrayna'nın barış formülü üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini yazdı.


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