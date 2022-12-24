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    Giorgia Meloni'nin Irak ziyaretinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddia edildi

    Iraklı mevkidaşıyla bir araya gelen İtalyan liderin ziyareti sırasında İrlanda bayrağı söylentileri ortaya çıktı.
    • 24.12.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 10:53
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    Giorgia Meloni'nin Irak ziyaretinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddia edildi

    İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Irak ziyareti konuşuluyor.

    Bağdat'a giden Meloni'yi karşılama töreni sırasında Irak bayrağının yanına yerleştirilen bayrak, renkleri nedeniyle tartışma konusu oldu.

    Sosyal medyada yapılan yorumlarda, bayrağın İtalya'ya değil, İrlanda'ya ait olduğu iddia edildi.

    İrlanda bayrağı kullanıldı iddiası

    Basın toplantısı sırasında kullanılan bayrağın İrlanda bayrağına benzediği yönünde paylaşımlar yapıldı.

    Meloni'nin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası üzerine İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliği açıklama yaptı.

    Giorgia Meloni nin Irak ziyaretinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddia edildi #1

    İtalya'dan ret: Hata yapılmadı

    Açıklamada, Meloni'nin Iraklı mevkidaşı ile görüşmesinde kullanılan bayrağın hatalı olmadığı bildirildi.

    Açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Iraklı mevkidaşı Muhammed Sudani'nin bugün Bağdat'ta yaptığı görüşmede herhangi bir hata yapıldığını resmen reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    "Işık etkisinden kaynaklanıyor"

    AA'nın haberine göre, fotoğraflardaki renklerin kaymasının ışık etkisi olduğu belirtilen açıklamada, bayrağın İtalya Cumhuriyeti'ne ait olduğu vurgulandı.

    Giorgia Meloni nin Irak ziyaretinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddia edildi #2


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