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Haber Merkezi

Fransa'daki toplu tecavüz skandalı kamuoyundaki yerini koruyor.

Tüm Avrupa'yı sarsan toplu tecavüz skandalında her gün yeni bir ayrıntı insanları şoka sokuyor.

Skandal, 2020'de 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un bir alışveriş merkezinde kadınlara etek altı çekim yaparken yakalanmasıyla patlak verdi.

UYUŞTURUP BAŞKALARINA TECAVÜZ ETTİRDİ

Sapık adam hakkında başlatılan soruşturmada Pelicot'un, 10 yıl boyunca eşi Gisele Pelicot'u uyuşturarak başka erkeklere tecavüz ettirdiği tespit edildi.

Skandal 4 yıl sonra görevli polislerden birinin talihsiz kadına olayı anlatmasıyla patlak verdi ve tüm Avrupa'nın gündemine oturdu.

İSMİNİN GİZLİ KALMASINDAN VAZGEÇMİŞTİ

Şu an 72 yaşında olan Gisele Pelicot, başına gelenlerin Fransız kamuoyuna açıklanabilmesi için, isminin gizli kalması hakkından vazgeçmişti. Avukatları da söz konusu görüntülerin mahkemede gösterilebilmesi için mücadele vermişti.

Pelicot'un ve avukatlarının ısrarıyla halka açık şekilde gösterilen videolar, savcılık iddianamesindeki en önemli unsurlardan.

Avignon'daki davanın daha sürmesi ve kararın yılbaşından önce çıkması bekleniyor.