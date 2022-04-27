Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü Kanada’da da tespit edildi. Virüsün “küresel salgın” ihtimali korkutuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 12 ülkeye sıçradı...

Virüs son olarak Kanada'da görüldü.

Kanada Halk Sağlığı Ajansından (PHAC) yapılan açıklamada, “Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada'da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkındadır.” ifadesi kullanıldı.

Sayısı paylaşılmadı

Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.

Hangi ülkelerde tespit edildi?

Yetkililer, yaygın bir virüsün bazı küçük çocuklarda görülen nadir hepatit vakalarıyla bağlantılı olduğuna dair artan kanıtlar olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde 169 vaka ve bir ölüm gerçekleşti.

21 Nisan 2022 itibariyle, DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 11 ülkeden ve DSÖ Amerika Bölgesi'ndeki bir ülkeden en az 169 kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakası bildirildi.

İngiltere'de çocukların 10'unun karaciğer nakline ihtiyacı oldu

Bunların 114'ü Birleşik Krallık'ta, 13'ü İspanya'da, 12'si İsrail'de, 9'u ABD'de, 6'sı Danimarka'da, 5'ten azı İrlanda'da, 4'ü Hollanda'da, 4'ü İtalya'da, 2'si Norveç'te, 2'si Fransa'da, biri Japonya'da, biri Romanya'da ve biri Belçika'da kaydedildi.

Nedeni belirsiz hepatit virüsü son olarak Kanada’da tespit edildi.

İngiltere'de hastalanan çocukların 10'unun karaciğer nakline ihtiyacı oldu.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise F41 adlı bir adenovirüs türünün hastalığın arkasındaki en olası neden gibi göründüğünü bildirdi.

Çocukların çoğu beş yaşından küçük

Bununla birlikte, hepatit hastalığından etkilenen çocukların çoğunun 5 yaşında veya daha küçük olduğu belirtildi.

Ayrıca genelinde gastroenterit hastalığı semptomları (ishal ve mide bulantısı), ardından sarılık veya ciltte ve gözlerde sararma (karaciğerin mücadele ettiğinin bir işareti) bulundu.

UKHSA'da klinik enfeksiyonlar direktörü Dr. Meera Chand, “Araştırmalarımız yoluyla toplanan bilgiler, çocuklarda ani başlangıçlı hepatitteki bu artışın adenovirüs enfeksiyonu ile bağlantılı olduğunu giderek daha fazla göstermektedir. Ancak, diğer olası nedenleri kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bilim insanları hala araştırıyor

Uzmanlar, hepatit olarak bilinen karaciğer iltihabı vakalarının son derece nadir olduğunu ancak çok ciddi sonuçları olabileceğini aktardı.

Bilim insanları, virüsün genetik yapısında karaciğer iltihabını daha kolay tetikleyebilecek bir değişiklik olup olmadığını araştırdıklarını bildirdi.

“Adenovirüs vakaları büyük bir artışla geri dönüyor”

Diğer taraftan, aniden ortaya çıkan küresel hepatit salgınına ilişkin bir başka olası açıklama ise koronavirüs pandemisinde uygulanan kısıtlamaların, küçük çocukların hayatlarının biraz daha sonraki bir noktasında adenovirüse ilk kez maruz kalmasına yol açmış olabileceği…

Ayrıca bazılarında “daha güçlü” bir bağışıklık tepkisi ortaya koyması.

Liverpool Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Prof. Dr. Calum Semple, “Adenovirüs, koronvirüs salgını sırasında insanların birbirinden uzaklaşmasıyla neredeyse kayboldu. Şimdi, adenovirüs vakaları büyük bir artışla geri dönüyor.” dedi.

Öte yandan Semple, yakın tarihli bir koronavirüs enfeksiyonunun adenovirüs ile birlikte karaciğer sorunları için tetikleyici olup olmayacağı da dahil olmak üzere başka hipotezlerin de araştırıldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüs aşılarıyla bir ilgisi yok

Tüm bunların yanı sıra, çocuklardaki hepatit vakalarının koronavirüs aşılarıyla bir bağlantısı olmadığı vurgulandı.

Birleşik Krallık ülkelerinde tespit edilen çocuk hepatit vakalarının hiçbirinin koronavirüse karşı aşılanmadığı bildirdi.

Son olarak bilim insanları, ailelere aniden ortaya çıkar hepatit vakaların nadir olduğu konusunda güvence verdi.

Ancak, kusma ve ishal de dahil olmak üzere gastrointestinal enfeksiyon semptomları yaşayan çocukların evde kalmaları ve semptomlar durduktan 48 saat sonraya kadar okula veya kreşe dönmemeleri gerektiği belirtildi.

Gizemli hepatit hastalığının belirtileri

Çocukların aşağıdaki belirtiler için kontrol edilmesi, bunların varlığının tespit edilmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması istendi:

-Sürekli olağandışı yorgun hissetmek,

-İştah kaybı,

-Karın ağrısı,

-Gözlerin veya cildin beyaz kısmının sararması (sarılık),

-Koyu idrar,

-Soluk, gri renkli dışkı (kaka),

-Kaşınan cilt,

-Kas ve eklem ağrıları,

-Yüksek ateş.





“Küresel salgın” ihtimali

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

12 ülkeye yayılan virüsten şu ana kadar yaklaşık 200 çocuğun enfekte olduğu belirtiliyor.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 17 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın “gizemli” veya “nedeni belirsiz” olarak tanımlanması, akıllara koronavirüsü getirirken; yeni bir “küresel salgın” ihtimalini de gündeme taşıdı.

Koronavirüs, henüz adı konulmadan önce “gizemli bir akciğer rahatsızlığı” olarak tanımlanıyordu.