Gizli askeri haritanın ifşa olması Yunanistan'ı karıştırdı

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Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Magnisia bölgesindeki yangın kontrolden çıkarak askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmış ve depoda patlamaya neden olmuştu.
Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolaos Hardalias, olayın hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.
Hardalias'ın denetimi sırasında çekilen ve servis edilen fotoğrafta gizli olması gereken askeri harita ifşa olmuştu.
Muhalefetten tepki
Yunanistan'da ana muhalefetteki parti SYRIZA'nın milletvekili olan eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, bu durumu sert şekilde eleştirdi.
Apostolakis, bir haber portalına yaptığı açıklamada yakıt depolarının güvenliğine ilişkin denetimin Milli Savunma Bakanlığı'ndaki bir siyasi tarafından yapılmasının Silahlı Kuvvetler açısından itibar zedeleyici olduğunu ifade etti.
"Ciddi bir ihlal yapıldı"
Bu denetimlerin Silahlı Kuvvetler tarafından yapılmasının daha uygun olacağını belirten Apostolakis, şunları kaydetti:
Bakan Yardımcısı, gizli bilgilerin idaresinde ise yakıt depoların tam yerlerinin belirtildiği gizli haritanın önünde görüldüğü bir fotoğrafla ciddi bir ihlal yapmıştır.