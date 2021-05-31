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    Gizlice evlenen Boris Johnson'ın düğün fotoğrafları ortaya çıktı

    Gizlice evlenen Boris Johnson'ın düğün fotoğrafları ortaya çıktı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds ile gizli bir törenle evlendi. Düğüne ait fotoğraflar basına dağıtıldı.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 04:57
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 05:06
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    İngiltere’de Başbakan Boris Johnson Roma Katolik Kilisesi olan Westminster Katedrali'nde gizlice planlanan bir düğünle 33 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds ile evlendi.

    Başbakanlık ofisi, evlilik töreninin küçük bir törenle gerçekleştiğini belirtti.

    BALAYI ERTELENDİ

    Çiftin gelecek yaz aile ve arkadaşlarıyla düğünü tekrarlayacağı ve balayı o tarihe ertelendi.

    Ofisten yapılan açıklamada koronavirüs kısıtlaması nedeniyle en fazla 30 kişinin davet edilebildiği düğün için misafirlerin yalnızca son dakikada bilgilendirildiği belirtildi.

    Gizlice evlenen Boris Johnson ın düğün fotoğrafları ortaya çıktı #1

    NİKAHI PEDER DANİEL HUMPHREYS KIYDI

    Nikahı çiftin geçen yıl doğan oğulları Wilfred'i vaftiz eden Peder Daniel Humphreys tarafından kıyıldığı aktarıldı.

    Boris Johnson bu düğünle beraber İngiltere’de 200 yılın ardından görevi başındayken evlenen ilk Başbakan oldu.  Johnson'ın, Symonds ile yaptığı evliliğin Johnson'ın üçüncü evliliği olduğu biliniyor.

    Gizlice evlenen Boris Johnson ın düğün fotoğrafları ortaya çıktı #2

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