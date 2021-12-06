GKRY’de, Larnaka Büyük Camisi’ne saldırı girişimi

Larnaka Büyük Camisi kundaklanarak yakılmaya çalışılınca, cami girişinde maddi hasar meydana geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimine faşist saldırıların desteklenmemesi çağrısı yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRY), Larnaka şehrinde bulunan Larnaka Büyük Cami’sinin kundaklanarak yakılmaya çalışıldığı belirtildi.

Saldırı sonucu caminin girişinde hasar meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, camiye yönelik çirkin saldırıya sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs konusuyla ilgili anlaşmaya yönelik olarak Rum tarafına diyalog çağrılarımız devam ederken, Larnaka Büyük Camisi’nin kundaklanarak, yakılmak istenmesini şiddetle kınıyorum.

“CAMİLERİMİZE YÖNELİK SALDIRILARIN ARTMASI TESADÜF OLAMAZ”

Rum Yönetimi’nin yoğun bir şekilde silahlanması ve Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaya yönelik faaliyetleri ile provokasyonları devam ederken, camilerimize yönelik saldırıların artması da tesadüfi olamaz.

“FAİLLERİN HALA BULUNAMAMIŞ OLMASI DİKKAT ÇEKİCİDİR”

Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi 2020 yılının Haziran ayında yakılmak istenirken, 27-29 Nisan 2021 tarihinde ise Cenevre’de yapılan gayrıresmi 5+BM toplantısı öncesinde Güney Kıbrıs’ta bulunan camilerimiz ile dini ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğramış, Yunan ayaklanmasının 200. yıl dönümünde Limasol’un Yalova köyünde bulunan caminin duvarlarına İslam karşıtı ve ‘Bütün Türklere ölüm’ şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştı. Ama ne var ki bu saldırıların faillerinin hala daha bulunamamış olması da dikkat çekicidir.

“YÜZLERCE CAMİMİZİN SALDIRIYA UĞRAYIP YERLE BİR EDİLDİĞİNİ DE HATIRLATMAK GEREKİR”

Geçmişteki saldırılar ile Larnaka Büyük Camisi’nin kundaklanarak yakılmak istenmesi, Rum zihniyetinin değişmediğini bir kez daha gözler önüne sererken, 1963-1974 döneminde yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir. Güney Kıbrıs’ta bulunan tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar devam ederken, Rum yönetimi ile liderliğine çağrım, bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, dini ve kutsal yerlerimize saygı göstermesi, saldırıları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz ve beklentimiz bu yöndedir.”