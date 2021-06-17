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GKRY’de ormanlık alanda yangın

GKRY’de ormanlık alanda yangın

Agia Marina bölgesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. 18 itfaiye aracı, 2 helikopterin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.