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    GKRY’de ormanlık alanda yangın

    Agia Marina bölgesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. 18 itfaiye aracı, 2 helikopterin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 09:24
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    GKRY’de ormanlık alanda yangın

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Lefkoşa’ya bağlı Agia Marina bölgesinde yangın çıktı.

    Çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

    Alevler rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı.

    KKTC TARAFINDAN GÖRÜLDÜ

    Dumanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından da görüldü.

    Yangına 2 helikopter, 18 itfaiye aracı ile sivil savunma ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

    GKRY’de ormanlık alanda yangın #1

    BAKAN, RUM YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

    KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Rum yetkililere çağrıda bulundu.

    Çıkan yangının adanın ekolojik dengesinin etkilediği belirtilen açıklamada, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

    Bakan ayrıca, yangının KKTC'ye sıçraması durumuna karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

    GKRY’de ormanlık alanda yangın VİDEO

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