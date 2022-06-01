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    Global Times: Finlandiya ve İsveç'i engellemek, Türkiye'nin eşsiz rolünü gösteriyor

    Global Times: Finlandiya ve İsveç'i engellemek, Türkiye'nin eşsiz rolünü gösteriyor

    Pekin merkezli gazete, Türkiye'nin taleplerinin karşılanmadığı bir yerde Batı'dan gelen isteklerin haksızlık olduğunu yazdı. Türkiye'nin küresel güvenlikte sahip olduğu eşsiz role dikkat çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:24
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    NATO'ya katılma konusunda resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın girişimi, terör unsurlarına ev sahipliği yaptıkları gerekçesiyle Türkiye engeline takıldı.

    Ankara'nın net tavrı, uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor.

    "Türkiye büyük güç"

    Çin basınından Global Times, "Finlandiya ve İsveç'in girişimini engellemek, Türkiye'nin büyük güç olarak eşsiz rolünü gösteriyor" başlıklı haberinde konuyu mercek altına aldı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazartesi günü Rus ve Ukraynalı liderlerle planlanan telefon görüşmelerinden önce, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazını yeniden vurguladığı hatırlatıldı.

    "Batı'nın taleplerini karşılamasının istenmesi haksızlık"

    Söz konusu iki ülkenin, 18 Mayıs'ta NATO'ya katılmak için resmen başvurduğu, ancak Türkiye dahil diğer tüm askeri ittifaka üye ülkeler tarafından onaylanmaları gerektiğine dikkat çekildi.

    İsmi açıklanmayan Pekin merkezli bir uluslararası ilişkiler uzmanı, "Batı, Türkiye'nin taleplerini karşılayamazken, Türkiye'den Batı'nın taleplerini karşılamasının istenmesi haksızlık." dedi.

    "Küresel güvenlikteki eşsizliğini gösteriyor"

    Haberde, aynı uzmanın, "Türkiye, itilip kakılacak bir ülke değil. Rusya ve Ukrayna ile müzakerelere ev sahipliği yapmak, Türkiye'nin Avrupa ve hatta küresel güvenlikteki eşsizliğini gösteriyor." şeklindeki ifadeleri paylaşıldı.

    Türkiye'nin kaldıraçsız olmadığı belirtilerek, "kritik coğrafi etkisi göz önüne alındığında, ABD ve Batı'yı İsrail-Filistin meselesi ve İran ile nükleer anlaşma konularından uzak tutabileceği" kaydedildi.

    Global Times: Finlandiya ve İsveç i engellemek, Türkiye nin eşsiz rolünü gösteriyor #1
    Global Times: Finlandiya ve İsveç i engellemek, Türkiye nin eşsiz rolünü gösteriyor #2


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