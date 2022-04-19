Global Times: Rusya'ya daha fazla yaptırım Avrupa'yı böler

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'ya etkileri mercek altına alındı. Kıtada uzun yıllar devam eden savaşın ve Rus enerjisine yaptırımın Avrupa'daki olası etkilerine dikkat çekildi.

Çin basını, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmayı ve Avrupa Birliği (AB) içinde Moskova'ya enerji alanında uygulanması planlanan yaptırımları yazdı.

Global Times gazetesinin yayınladığı yazıda, "Rusya-Ukrayna çatışmasının patlak vermesinden bu yana 50 günden fazla süre geçti. Tansiyon yükseliyor." denildi.

"Avrupa'ya ne olacağını hayal edin"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, Ukrayna'nın Rusya ile "10 yıl" savaşabileceğini söylediği anımsatılarak, Avrupa'nın bu duruma "eşlik edip edemeyeceği" yönünde soru yöneltildi.

Haberde, "Daha da önemlisi, Avrupa kendi kıtasında 10 yıllık bir savaş görmeye hazır mı? Avrupa'ya ne olacağını hayal edin: Kanayan bir 10 yıla dönüşür." ifadeleri kullanıldı.

AB'den Rus enerjisine yaptırım hazırlığı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'ya yönelik altıncı tur yaptırımlarının, başta Rusya'nın en büyük finans kuruluşlarından biri olan SberBank olmak üzere bankaları ve Rus petrolünü hedef alacağını söylediğine dikkat çekildi.

Diğer taraftan "Avrupa zaten petrol ve gazdan yoksun" denilerek, yaptırım planlarıının olası sonuçları konusunda şunlar aktarıldı:

"Avrupa ülkeleri daha da bölünür"

"Planı uygularsa, Avrupa kendine daha çok zarar verir ve Avrupa ülkeleri daha da bölünür. Aynı zamanda, bu tam olarak ABD'nin istediği bir şey. Avrupa, güvenlik özerkliğini tamamen yitirir ve tamamen ABD şemsiyesine bağımlı hale gelir.

"Toplumsal kargaşa ortaya çıkar"



Enerji, gıda, mülteciler ve enflasyon konusunda 10 yıllık bir krizle yüzleşmek zorunda kalır. Toplumsal kargaşa ortaya çıkar. Hatta blok, bu konuda bölünebilir."