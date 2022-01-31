Göbek göründü bile! Rihanna ASAP Rocky'den hamile...

Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törende Ulusal Kahraman ilan edilen Rihanna, tören sonrası "hamilelik" iddialarına sessiz kalmıştı. Şarkıcının hamile olduğu ortaya çıktı, ilk fotoğraf geldi.

Rihanna hamile mi değil mi soruları magazin gündeminde zaman zaman yerini alıyor.

Birleşik Krallık'tan ayrılarak ilk cumhurbaşkanlığı göreve başlamalarını kutlayan Barbados töreninden görüntülerin ardından, hayranları Rihanna'nın hamile olabileceği konusunda iddialar ortaya attı.

Şiş karnıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, herhangi bir açıklama yapmamıştı.

RİHANNA, ANNE OLUYOR

Yaklaşık bir yıldır ünlü rapçi ASAP Rocky ile birlikte olan 33 yaşındaki yıldızın hamile olduğu ortaya çıktı.

Kameralara poz veren Rihanna'nın göbeğinin oldukça belirginleştiği görüldü.