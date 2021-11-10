Göçmenler, ABD'ye doğru yürüyor

ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, Ulusal Muhafızların devreye girmesinin ardından yeniden rota oluşturdu. Göçmenler, başkent Meksiko üzerinden sınıra varmayı hedefliyor.

Orta Amerikalı göçmenlerin ABD'ye ulaşmak üzere başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

Meksika üzerinden ABD sınırına gitmek isteyen göçmenler, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen farklı bölgelerden yolculuklarını sürdürüyor.

ROTA DEĞİŞTİRDİLER

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, Ulusal Muhafızların engellemeleri nedeniyle rotasını değiştirdi.

GÖÇMENLER ABD YOLUNDA

Ülkenin doğusundaki Veracruz ve kuzeybatısındaki Oaxaca eyaletlerinde toplanan göçmen kafileleri, ABD'ye ulaşmak için yeniden yürüyüşe geçti.

Ulusal Göç Enstitüsü (INM), düzensiz göçmenlerin sayılarının azalmakla birlikte ülkeye girişlerinin devam ettiğini bildirdi.

30 GÖÇMENE GÖZALTI

Meksika'nın güneydoğusundan 5 Kasım'da ABD sınırına yürümek isteyen Orta Amerikalı göçmenler ile Ulusal Muhafızlar arasında çıkan olaylarda 30 göçmen gözaltına alınmış, 5 polis yaralanmıştı.

ABD'YE GEÇMEYİ HEDEFLİYORLAR

İlk etapta Meksika'nın Chiapas eyaletinin Villa Comaltitlan kasabasına ulaşmayı amaçlayan düzensiz göçmenler, sonra başkent Meksiko üzerinden ABD sınırına vararak bir şekilde bu ülkeye geçmeyi hedefliyor.

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.