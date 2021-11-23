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    Göçmenler, Belarus - Polonya sınırında yemek için kuyruğa girdi

    Gün geçtikçe yaşam şartlarının ağırlaştığı sınırda göçmenler, yemek alabilmek için kar yağışı altında sıralarının gelmesini bekledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 14:14
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    Göçmenler, Belarus - Polonya sınırında yemek için kuyruğa girdi

    Belarus'tan Polonya sınırına doğru ilerleyen göçmenler, Avrupa'ya gidebilmek için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

    Göçmenler, olumsuz hava şartlarına rağmen, başta Almanya olmak üzere diğer ülkelere geçebilmeyi umuyor.

    SOĞUK HAVADA ZORLU BEKLEYİŞ

    Zaman zaman Polonyalı güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen göçmenler, Bruzgi yakınlarında yemek dağıtımı sırasında görüntülendi.

    KAR YAĞIŞI ALTINDA YEMEK KUYRUĞUNA GİRDİLER

    Binlerce kişi sınırda mahsur kalırken, krizin başlangıcından bu yana kar yağışlı hava ilk kez kendini gösterdi. Göçmenlerin karlı havada yemek kuyruğuna girdiği görüldü.

    Göçmenler, kar yağışı altında yemek alabilmek için sıralarının gelmesini bekledi ViDEO

    Göçmenler, Belarus - Polonya sınırında yemek için kuyruğa girdi #1

    YAŞAM ŞARTLARI ZORLAŞIYOR

    Öte yandan iki ülke sınırından geçmeye çalışan insanlar, ağır sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmış durumda.

    Bruzgi'deki lojistik merkezinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu kapalı alanda yaklaşık 2 bin kişi bekliyor ve yaşam şartları gün geçtikçe ağırlaşıyor.

    Göçmenler, Belarus - Polonya sınırında yemek için kuyruğa girdi #2

    Göçmenler, Belarus - Polonya sınırında yemek için kuyruğa girdi #3

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