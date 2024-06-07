Göçmenler, teknelerle İspanya'ya ulaştı Teknelerden inen göçmenler, Avrupa topraklarına ayak bastı. 'Sinsi savaş' yorumu yapılan görüntüler için "Yasa dışı göçmenler sınır dışı edilmeli" denildi.

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AA & Ensonhaber

Zorlu ve ölümcül deniz yolculuklarını göze alan göçmenler, kendilerine yeni hayatlar kurmak için Avrupa kıtasına geçmenin hesaplarını yapıyor.

Fransa'dan İngiltere'ye ve Kuzey Afrika ülkelerinden İspanya topraklarına ulaşma çabaları devam ediyor.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, teknelerle İspanya topraklarına varan göçmenlerle ilgili anlar yer alıyor.

Avrupa topraklarına ayak bastılar

Karaya ulaşan teknelerden inen göçmenler, Avrupa topraklarına ayak bastı. Onları bırakan tekneler ise daha sonra bölgeden ayrıldı.

"Sinsi savaş: Sınır dışı etmeliyiz"

"Gerçek kıyamet. Çocuklarımız bundan dolayı bizden nefret edecekler." ifadesi kullanılan görüntüler için şu yorumlar yapıldı:

O tekneler denizde neden durdurulmadı? Savaş gemilerini harekete geçirmeliyiz çünkü bu sessiz ve sinsi bir savaş. Yasa dışı göçmenlerin tamamı sınır dışı edilmeli.

2023 raporu: 6 bin 618 göçmen yolculukta öldü

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'a (Yürüyen Sınırlar) göre, 2023'te Kuzey Afrika'dan yola çıkarak İspanya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerden 6 bin 618'i yolculuk sırasında hayatını kaybetti.

Veriler, 2022'de ölen düzensiz göçmen sayısının 2 bin 390 olduğunu söylüyor.