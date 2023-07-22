Göçmenleri taşıyan tekne Fas açıklarında battı: 6 can kaybı Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin bulunduğu tekne, kayaya çarptıktan sonra zarar gördü. Göçmenlerin kıtaya yolculuğu ölümle sonuçlandı.

AA

Fas açıklarında yaşanan göçmen faciasına bir yenisi eklendi.

Avrupa'ya geçebilme hayaliyle yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı.

Onlarca göçmenin bulunduğu tekne, dün kayaya çarparak hasar aldı.

6 cansız beden bulundu

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, kazanın ardından 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 48 kişi de kurtarıldı.

Hayatını kaybedenlerin hangi ülkenin vatandaşları olduklarına dair ise bilgi verilmedi.

Fas Deniz Kuvvetleri, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada 400'ü Fas kara sularında olmak üzere çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 900 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirmişti.

Göçmenlerin yoğun geçiş noktası

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.