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    Gökyüzünde 20 dakika arayla yanıp sönen yeni bir ışın türü keşfedildi

    Avustralya'da bilim insanları, gökyüzünde 20 dakika aralıkla yanıp sönen yeni bir ışın türü keşfetti.
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    • 27.01.2022 - 01:15
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    Gökyüzünde 20 dakika arayla yanıp sönen yeni bir ışın türü keşfedildi

    Curtin Üniversitesi'nden bir ekip, evrendeki radyo dalgalara dair bir araştırma yaptı.

    20 DAKİKADA BİR GELİP GİDEN IŞIN TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

    Araştırmacılardan Tyrone O'Doherty, yürüttüğü araştırma sırasında 20 dakikada bir gelip giden yeni bir ışın türü tespit etti.

    Araştırmayı denetleyen Astrofizikçi Dr. Natasha Hurley-Walker, milisaniyeler veya saniyeler içinde yanıp sönen ışığın Pulsar (nötron yıldızı), birkaç gün içerisinde yanıp sönen ışığın ise Süpernova kaynaklı olduğunu, ancak yeni tespit edilen ışık türünün 20 dakikada bir gelip gittiğini kaydetti.

    4 BİN IŞIK YILI MESAFEDEN GELİYOR

    Hurley-Walker, yeni ışık türünün kaynağının bilinmediğine dikkati çekerek, bu ışığın yaklaşık 4 bin ışık yılı gibi yakın bir mesafeden geldiğini belirtti.

    O'Doherty de ışın türünün, var olduğu tahmin edilen ancak asla gözlemlenmeyen bir tür nötron yıldızı olan "magnetar" olabileceğine işaret etti.

    O'Doherty, gökyüzünü incelemek için ülkenin batısındaki Murchison Widefield Array (MWA) teleskoplarını kullandı.

    Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

    Gökyüzünde 20 dakika arayla yanıp sönen yeni bir ışın türü keşfedildi #1


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