Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu

Yapılan arkeolojik çalışmalarda, 1700 yıllık olduğuna inanılan Antik Yunan döneminden kalma eserde Yunanca'da ‘Nafah köyü’ yazılı olduğu belirtildi.

İsrail’in ilhak ettiği Golan Tepeleri’nde yapılan arkeolojik çalışmalarda, 1700 yıllık olduğuna inanılan Antik Yunan döneminden üzerinde yazılar olan bir taş bulundu.

“NAFAH KÖYÜ” YAZIYOR

İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA), taşa eski Yunanca'da ‘Nafah köyü’ yazılı olduğunu açıkladı.

Nafah bir Suriye köyünün adıydı.