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    Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu

    Yapılan arkeolojik çalışmalarda, 1700 yıllık olduğuna inanılan Antik Yunan döneminden kalma eserde Yunanca'da ‘Nafah köyü’ yazılı olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 28.10.2020 - 07:20
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    Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu

    İsrail’in ilhak ettiği Golan Tepeleri’nde yapılan arkeolojik çalışmalarda, 1700 yıllık olduğuna inanılan Antik Yunan döneminden üzerinde yazılar olan bir taş bulundu.

    “NAFAH KÖYÜ” YAZIYOR

    İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA), taşa eski Yunanca'da ‘Nafah köyü’ yazılı olduğunu açıkladı.

    Nafah bir Suriye köyünün adıydı.

    Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu #1

    Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu #2

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