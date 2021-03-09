Google'dan Afrikalı kadınlara 25 milyon dolarlık destek

Google, Afrika'daki kadınlara 25 milyon dolar destek vereceğini bildirdi.

Google Nijerya Direktörü Juliet Ehimuan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Afrika'daki kadınları ekonomik olarak güçlendirmenin her zamankinden daha zor olduğunu söyledi.

25 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Ehimuan, Google'ın yeni Küresel Etki Mücadelesi (GIC) programı kapsamında Afrika'daki kadınlara 25 milyon dolar destek vereceğini belirtti.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik GIC'nin statükoyu değiştirmeye odaklandığının altını çizen Ehimuan, gelir kayıplarının ve eğitim eksikliğinin sadece koronavirüsün yan etkileri olmadığını, kadınların yıllarca kaydettiği ekonomik ilerlemeleri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

"KADINLAR GEREKLİ ARAÇLARA SAHİP OLDUKLARINDA TÜM TOPLULUKLARI GÜÇLENDİRİR"

Ehimuan, kadınların toplumda önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "Kadınların potansiyellerini güce dönüştürmek için gerekli araçlara, kaynaklara ve fırsatlara sahip olduklarında, bu sadece bireysel yaşamlarının gidişatını değiştirmez, aynı zamanda tüm toplulukları güçlendirir." diye konuştu.