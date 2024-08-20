Görevini Harris'e devreden Biden sahnede ağladı Demokrat Parti içinde Joe Biden döneminin sona erdiğini ve Kamala Harris döneminin başlayacağının ilanı olarak kabul edilen Demokrat Parti Kongresi, büyük bir kalabalıkla gerçekleştirildi.

AA

Amerika, hızla 5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan seçimlere hazırlanıyor.

Donald Trump ile birlikte yarışan ABD Başkanı Joe Biden, 2 ay önce havlu attı ve adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Trump'ın suikaste uğraması ve akabinde toplumda popülerliğini de artıması Biden'ı Kamala Harris'i desteklemeye yöneltti.

İki ay önce Demokratların başkan adayı olan Biden, şimdi ise Kamala Harris'in parti içinde 'taç giyme töreniyle' sona erecek kongrenin konuşmacılarından birisi oldu.

KIZINA UZUN UZUN SARILDI

Halihazırdaki ABD Başkanı gecenin son konuşmasını yapmadan önce sahneye çıkarken göz yaşlarını tutamayarak kızı Ashley Biden'a uzun uzun sarıldı.

Salondaki partililer "Teşekkürler Joe" sloganları atarken, Biden ise buna "Amerika seni seviyorum" şeklinde karşılık verdi.

BİDEN AYAKTA ALKIŞLANDI

Demokratların ABD Başkan adayı Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz da ayağa kalkarak kalabalıkla birlikte Biden'a 'son görevlerini' yerine getirerek ayakta alkışladı.

"50 YILLIK SİYASİ KARİYERİNİN SON SAHNESİ"

Biden'ın yardımcıları bu konuşmayı bir veda olarak nitelendirmese de, birçok kişi bu anın Biden’ın 50 yıllık siyasi kariyerindeki son büyük sahne alışlarından biri olduğunu düşünüyor.

Bu kongre, Demokrat Parti içinde bir dönemin sona erdiğinin ve yeni bir liderliğin başladığının işareti olarak tarihe geçecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)