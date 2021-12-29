Greta Thunberg: Biden çevreci değil

Dünyayı iklim krizi konusunda uyaran ve uyandıran çevre aktivistlerinin başını çeken Greta Thunberg, ABD Başkanı Joe Biden'ın çevreci olarak sunulmasına şaştığını söyledi.

2018'de iklim için okul grevi başlatarak medyanın dikkatini çeken, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla 45. ABD Başkanı Donald Trump'a kafa tutarak dünyada gündem olan Greta Thunberg (18), Trump'ın halefi Joe Biden'ın 'iklim lideri' olarak tasvir edilmesini eleştirdi.

"ABD'NİN FOSİL YAKIT ALTYAPISININ GENİŞLEMESİNE GÖZ YUMUYOR"

The Washington Post'a konuşan İsveçli genç aktivist, federal hükümete 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefi koyan kararname imzalayan Başkan Biden'ın diğer yandan ABD genelinde fosil yakıt altyapısının genişlemesine göz yumduğuna dikkat çekti.

"JOE BİDEN, İKLİM LİDERİ OLAMAZ"

ABD'nin fosil yakıt altyapısını genişlettiği göz önüne alındığında, Biden'ın iklim değişikliğinin yarattığı tehdide karşı dünyaya öncülük ettiği fikrini reddettiğini söyleyen Thunberg, "Demek istediğim, Biden yönetiminin ne yaptığını gördüğünüzde insanların Joe Biden'ı iklim lideri olarak düşünmesi garip" dedi.

"FARKINDALIĞI ARTIRMA GÖREVİ GENÇLERDE"

İklim sorununu ele almada siyasetçilerin başarısızlığından ötürü farkındalığı artırma görevinin okula gitmekten başka bir şeyle ilgilenmemesi gereken çocuklarla gençlere düştüğünü belirten İsveçli aktivist, zira insanlığın acil bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"BM İKLİM ZİRVESİ BAŞARISIZLIK"

Kasımda düzenlenen ve sera gazı salımlarının azaltılması konusunda kararlar alması gereken Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nı (COP26) 'başarısızlık' ve 'halkla ilişkiler organizasyonu' diye niteleyerek eleştirmiş bulunan Thunberg, bu kez 'konferansta ileriye doğru bir adım atıldığını, ama ülkeler verdikleri sözleri tutmak için adım atmadığı müddetçe bunun hiçbir anlamı olmayacağını' dile getirdi.

ABD YÖNETİMİ, PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ ÇAĞRISI YAPTI

Nitekim Washington, sera gazı emisyonlarını azaltarak 2035 yılına kadar yüzde 100 temiz elektrik ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu sözü verdi. Ama bu iddialı hedeflere rağmen, pandemide ekonomik toparlanmayı engellediği gerekçesiyle benzin fiyatlarındaki artışı dengelemek için geçici olarak petrol üretiminde küresel artış çağrısında bulundu.