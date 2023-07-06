Greta Thunberg hapis cezası alabilir Çevre aktivisti Greta Thunberg, İsveç’in Malmö kentinde bir protesto sırasında polisin “protestodan ayrıl” talimatına uymadığı gerekçesiyle hapis cezası alabilir.

İHA

Çevre aktivisti Greta Thunberg, 19 Haziran’da İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde gerçekleştirilen eyleme katıldı.

Thumberg, polisin "protestodan ayrıl” talimatına uymaması sonucu gözaltına alındı.

Polisin emirlerine uymayı reddettiği için suçlandı

İsveçli savcılar tarafından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Thunberg’in “Polisin olay yerinden ayrılması yönündeki emirlerine uymayı reddettiği” için suçlandığı kaydedildi.

6 aya kadar hapis cezası alma ihtimalim var

İtaatsizlik suçundan hüküm giyenler genellikle para cezası ile cezalandırılsa da limanda petrol tankerlerini engellemeye çalışan aktivistin, 6 aya kadar hapis cezası alma ihtimali var.