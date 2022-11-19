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    Guangzhou korona karantinasına alındı

    Guangzhou, koronavirüs karantinasının ardından yeniden hayalet kente döndü.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 10:01
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    Guangzhou korona karantinasına alındı

    Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da, artan korona vakaları dolayısıyla karantina uygulamaları artırıldı.

    Günlük vaka sayısı son 24 saatte 9 binin üzerine çıkan kentte eğlence parkları kapatılırken, yolların da bomboş olduğu gözlemlendi.

    Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

    Katı tedbirler uygulanıyor

    Koronavirüs vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou

    Guangzhou


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