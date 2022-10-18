Guardian: İngiltere'de milyonlarca insan, öğün atlamak zorunda kalıyor

Milyonlarca yetişkinin ve çocuğun düzenli yemek yiyemediği belirtildi. Öğrencilerin, artan maliyetler yüzünden öğle yemeğini atlamak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Londra merkezli Gıda Vakfı, İngiltere'de yaşam maliyeti krizi ve bu durumun neden olduğu açlıkla ilgili bir araştırma yaptı.

Geçtiğimiz eylül ayında yaklaşık 5 düşük gelirli aileden 1'inin gıda güvensizliği yaşadığı ortaya çıktı.

İngiltere'de açlık seviyelerinde artış

Guardian'ın aktardığı haberde, "Bu da koronavirüs karantinasının kaotik ilk haftalarına kıyasla daha fazla insanın aç kaldığı anlamına geliyor. Açlık seviyeleri, ocak ayından bu yana iki katından fazla arttı." denildi.

Geçen ay yaklaşık 10 milyon yetişkinin ve 4 milyon çocuğun düzenli yemek yiyemediğine dikkat çekildi.

"Öğrenciler, öğle yemeğini atlıyor"

Fazladan 800 bin çocuğa ücretsiz okul yemeklerinin verilmesi talebine değinilirken, şu tespitler aktarıldı:

"Okulda aç öğrencilerin sınıf arkadaşlarından yiyecek çaldığına dair haberler var. Okul yemeklerini karşılayamadıkları için öğle yemeğini atlıyorlar. Ya da sadece bir dilim ekmeğin olduğu paketlenmiş öğle yemeği götürüyorlar."

Savunmasız hanelere destek çağrısı

Tüm bu yaşananların, ülkedeki savunmasız hanelerin korunmasına yönelik daha güçlü önlemler alınması çağrısını tetiklediği vurgulandı.

Açlık seviyelerinin tırmanmasından "endişe verici" olarak bahsedilerek, bu durumun artan stres, akıl hastalığı, obezite, diyabet ve kalp hastalığı vakalarıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulunuldu.

"Durum korkunç ve çok daha kötüye gidiyor"

Aynı haberde, konuyla ilgili bir uzmanın, "Bu araştırma, öğretmenlerin her gün gördüğü şoke edici gerçeği ortaya koyuyor. Durum korkunç ve çok daha kötüye gidiyor.

Hükümeti, ücretsiz okul yemeklerinin uygunluğunu acilen tüm aileler için geçerli kılmaya çağırıyoruz." dediği belirtildi.