Guardian: Liz Truss, Boris Johnson'dan daha fazla zarar verebilir

İngiliz basınındaki analizde, Truss'ın yaklaşım tarzı ele alındı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yarışıyor.

Yapılan araştırmalarda Truss'ın yarışı önde götürdüğü belirtiliyor.

Guardian gazetesinde Truss ile ilgili yer alan görüş yazısında, İngiliz siyasetçinin, "Başbakan Boris Johnson'ın yaptığından daha fazla zarar verebileceği" savunuldu.

İşkolik politika meraklısı: Daha fazla zarar verebilir

Gaby Hinsliff imzalı yazıda, "Truss, hükümeti çılgın enerjisiyle yönlendirecek olan işkolik bir politika meraklısı. En kötü senaryoda, onun (Johnson) verdiğinden daha fazla zarar verebilir." denildi.

Downing Sokağı 10 Numara'daki Başbakanlık konutundan eski bir yetkili, Truss hakkında, "O bir muhalif. İnsanların yüzde 90'ı ona 'Yol bu' dediği için bunu kabul etmeye meyilli değil.

"Dünyayı siyah-beyaz görüyor"



Bu kötü bir kalite değil, ancak çok ileri götürülürse sorun olabilir. Dünyayı siyah-beyaz görüyor. Onun için gri alanlara yer yok." ifadelerini kullandı.

Hâlâ Liz Truss'ı ciddiye alamayan insanların varlığına işaret edilerek, eleştirmenler konuşmalarıyla alay ederken, Truss'ın sunum becerilerini metodik olarak elden geçirmeye başladığı kaydedildi.

"Dört hafta içinde ülkeyi yönetebilir"

Aynı yazıda, "Şimdi son gülen o oluyor. Dört hafta içinde ülkeyi yönetebilir. Bu ciddi değilse, ciddi olan nedir?" diye soruldu.