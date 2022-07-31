Guatemala cumhurbaşkanına silahlı saldırı

Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, çalışma gezisi sırasında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, uğradığı silahlı saldırı ile gündeme geldi.

Giammattei, Huehuetenango kentinde çalışma gezisi sırasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Cumhurbaşkanının ülkenin kuzeybatısında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Korumalar ateş açtı

Yetkililer, Giammattei'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yanındaki kişilerden yaralanan olduğunu belirtti. Yerel basında, cumhurbaşkanının heyetine dönüş yolunda ateş açıldığı, korumaların karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.