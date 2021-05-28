Guatemala iç savaşında öldürülen 190 kişi için yıllar sonra tutuklama

Guatemala'da, 1960-1996 yıllarındaki iç savaşta güvenlik güçlerince öldürülen 190 kişiyle ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

Guatemala’da 1954'te yapılan askeri darbenin ardından 1960-1996 yıllarında hükümet ile yerlilerden solcu isyancı grupları arasında iç savaş yaşanmıştı.

36 yılda iç savaşta 200 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. İç savaşta mayalara karşı soykırım suçları da yaşanmıştı.

İç savaş sırasında zorla alı koyma, işkence, tecavüz ve cinayetlerin anlatıldığı "El Diario Militar" adlı rapordan yola çıkılarak 10 kişinin tutuklandığını bildirildi. Şüpheliler 190 kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

“BABAMI HER YERE SORDUK SONUÇ ALAMADIK”

Figueroa Muñoz’un oğlu Rudy Figueroa babasının da o dönem kaçırıldığını belirterek "Babamın nerede olduğunu bulmak için her yere sormamıza rağmen hiçbir sonuç alamamıştık, sonradan öğrendiğimize göre 52 gün gözaltında kalmış ve cesedi Aralık 1984'te akrabamın evinin birkaç metre ilerisinde bulundu." dedi.

Birleşmiş Milletler’in de desteklediği bir rapora göre Guatemala'da iç savaş boyunca 45 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.