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    Guatemala'da kürtaj yaptıranlara 10 yıl hapis

    Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, kürtaj yaptıran veya yaptırılmasına rıza gösteren kişilere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
    • AA
    • 10.03.2022 - 06:30
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    Guatemala'da kürtaj yaptıranlara 10 yıl hapis

    Guatemala Kongresi, "Can ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun" kapsamında, kürtaj cezasının daha da ağırlaştırılmasını ve aynı cinsiyetten kişiler arasındaki evliliği yasaklayan kanunu onayladı.

    10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

    Mevcut yasaya göre kadının rızası olmadan yapılan kürtaja 3 yıldan 10 yıla kadar, kadının ölümüne yol açan sorumlulara ise 50 yıla kadar hapis cezası çıkabilecek.

    İnsan Hakları Ombudsmanı Jordan Rodas, yasanın uluslararası anlaşmaları "ihlal ettiğini" belirterek, ülkenin en yüksek yargı mercii olan Anayasa Mahkemesi'nin yasayı iptal etmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

    Muhalefet yasaya tepki gösterirken Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ise yasayı imzaladığını duyurdu.

    Guatemala da kürtaj yaptıranlara 10 yıl hapis #1

    KARAR PROTESTO EDİLDİ

    Guatemala'da yüzlerce kişi, hem kürtaj yasasına tepki gösterdi hem de yolsuzluk ve adalet isteğiyle Kongre önünde hükümeti protesto etti.

    Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu'nun Amerika ve Karayipler Bölgesi bölge müdürü Eugenia Lopez Uribe, yasanın bu haliyle "rahatsız edici" olduğunu bildirdi.

    Ülkede kürtaj, yalnızca kadının hayatına yönelik bir tehdit oluşturduğu taktirde bunun yapılamasına olanak tanıyor.


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