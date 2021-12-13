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    Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa koronavirüse yakalandı

    Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın koronavirüse yakalandığı bildirildi.
    • AA
    • 13.12.2021 - 04:42
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    Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa koronavirüse yakalandı

    Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cyril Ramaphosa'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

    HAFİF SEMPTOMLAR GÖZLENDİ

    Açıklamada, hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa'nın Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındığı belirtildi.

    Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.

    Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa koronavirüse yakalandı #1

    Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa koronavirüse yakalandı #2

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