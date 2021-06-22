Güney Afrika Cumhuriyeti'nde aşı teknoloji transfer merkezi kurulacak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin koronavirüs aşı teknoloji transferi olmaya hazırlandığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa tarafından bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Dünya Sağlık Örgütü'yle (WHO) iş birliğinde, bir aşı teknoloji merkezi kurulacağı açıklaması yapıldı.

''BU TEKNOLOJİ İLE YENİ BİR İLERLEME ÇAĞINA GEÇECEĞİZ''

Yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın bu sayede mRNA teknolojisine dayanan, kendi koronavirüs aşılarını da üreteceğini ifade eden Ramaphosa, ''bu teknoloji, bilgi ve uzmanlık yatırımıyla, aşı geliştirme ve üretiminin de ötesinde, yeni bir inovasyon ve ilerleme çağına geçeceğiz." dedi.

AFRİKA'NIN AŞI İHTİYACININ KARŞILANMASINDA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Ramaphosa, bu girişimin sadece Güney Afrika'ya faydasıyla sınırlı kalmayıp, Afrika'nın aşı ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

GÜNEY AFRİKA'DA KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 160 kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı, toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 839 bin 479'a yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 58 bin 795'e ulaştı.