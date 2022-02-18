Euro
15.40
-0.38%
Dolar
13.54
-0.30%
Altın
822.95
-0.75%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
555.724
-6.61%
BTXN Coin
38.47
-0.05%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Güney Afrika, her haneye ücretsiz internet verecek

    Güney Afrika'da hükümet, ülkedeki her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlamayı planladıklarını açıkladı.
    • AA
    • 18.02.2022 - 06:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Afrika, her haneye ücretsiz internet verecek

    İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yaptığı açıklamada, internete erişimin artık ülkedeki her hane için elektrik ve suya erişim gibi temel ihtiyaç halini aldığını belirtti.

    "HER HANEYE 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET SAĞLANACAK"

    Ntshavheni, "Bu noktada zengin ya da fakir olduklarına bakılmaksızın, her Güney Afrikalı haneye ayda 10 gigabayt ücretsiz internet erişimi verilecek." dedi.

    Online istatistik portalı Statista'nın verilerine göre, 2021'de Güney Afrika nüfusunun yüzde 60,73'ü internet kullanıcısıydı.

    Güney Afrika, her haneye ücretsiz internet verecek #1


    İlginizi Çekebilir

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Bağcılar’da ‘sana kız mı yok’ diye teselli etmek istedi, canından oldu
    3. Sayfa

    Bağcılar’da ‘sana kız mı yok’ diye teselli etmek istedi, canından oldu

    Diş minesine zarar verebilecek 9 yiyecek
    Sağlık

    Diş minesine zarar verebilecek 9 yiyecek

    Görüş Bildir