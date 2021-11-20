Güney Afrika’da, 3 ayda 2 bin kişi kaçırıldı

Polis Bakanı Bheki Cele, bu yılın temmuz-eylül döneminde ülkede toplam 2 bin kişinin kaçırıldığını açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Polis Bakanı Bheki Cele ülkede yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla kaçırılma vakalarında yüzde 28 artış olduğunu belirtti.

Cele, bu yılın temmuz-eylül döneminde kaçırılan kişi sayısının 2 bin olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

NEREDEYSE SAAT BAŞI KAÇIRILMA VAKASI OLDU

Bu istatistiklere göre, belirtilen tarih aralığında Güney Afrika'da neredeyse her saat başı bir kaçırılma vakası oldu.

ÇOĞU SOYGUNLAR SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Cele, kaçırılma vakalarının çoğunun soygunlar sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Cinsel saldırı, intikam ve fidye amacıyla kaçırma vakalarının da toplam vaka sayısı içinde önemli yer tuttuğu ifade edildi.