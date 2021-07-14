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    Güney Afrika'da anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı

    Yanan binada mahsur kalan anne, çocuğunu yara almadan kurtarmayı başardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.07.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 17:26
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    Güney Afrika'da anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın hapisle cezalandırılması, ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi.

    Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle başlayan gösterilerde, çok sayıda iş yeri ve mağaza yağmalandı.

    ÇOCUĞU KALABALIĞA ATTI

    Yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için binanın birinci katından aşağı attı.

    Sosyal medya yayılan görüntülerde, annenin küçük çocuğunu kurtarmak için aşağıda bekleyen kalabalığa attığı görüldü. Çocuk, caddedeki yardımseverlerin çabalarıyla yara almadan kurtuldu.

    Güney Afrika'da anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı ViDEO

    OLAYLARIN BİLANÇOSU

    13 Temmuz'da Durban'daki bir binada çekilen görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada geniş yer buldu.

    Şimdiye kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

    Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüşmüştü.

    Güney Afrika da anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı #1

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