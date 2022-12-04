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    Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı

    Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde, şiddetli yağış sonrası taşan Jukskei Nehri’nde dini ayin yapan gruptan, 9 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de kayboldu.
    • 04.12.2022 - 20:59
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    Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı

    Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Jukskei Nehri taştı.

    Nehir kıyısında dini ayin yapan gruptan; 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu.

    "Dün gece fırtına çıktığında bir grup insan, nehirde dini ayine katılıyordu"

    Johannesburg Şehri Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, "Dün gece fırtına çıktığında bir grup insan, nehirde dini ayine katılıyordu." ifadelerini kullanarak, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

    Mulaudzi, kayıp kişilerin fırtınanın başlaması ile bölgeyi terk etmiş olabileceğini de belirterek, belirsizliği ortadan kaldırmak için ayine katılanlarla görüştüklerini açıkladı.

    Ne olmuştu?

    İHA'nın haberine göre; sığ olan Jukskei Nehri’nde Kasım 2016'da meydana gelen taşkında Alexandria kentinde yüzlerce derme çatma ev sular altına kalmıştı.

    Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı #1


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