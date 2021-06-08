Güney Afrika'da bir kadın 10 çocuk birden doğurdu

Güney Afrika'nın Gauteng vilayetinde yaşayan 37 yaşındaki kadın, tek seferde 10 çocuk birden doğurarak dünya rekoru kırdı.

Güney Afrika'da Gosiame Thamara Sithole isimli 37 yaşındaki kadın, 7 erkek 3 kız olmak üzere 10 çocuk dünyaya getirdi.

Parekende bir mağazada müdür olarak çalışan Sithole, tüp bebek tedavisi görmediğini ve doktorların kendisine 10 çocuk taşıdığını söylediğinde şoka girdiğini söyledi.

"RÖNTGENLERİ GÖRDÜĞÜMDE İNANAMADIM"

Sithole, "Hamileliğim beni şok etti. Başlangıçta zordu. Hala zor ama sanırım alıştım. Sadece Tanrı'nın tüm çocuklarımı sağlıklı bir şekilde büyütmeme yardım etmesi için dua ediyorum. Doktorlar ilk söylediğinde inanamadım. İkiz veya üçüz çocuklarım olacağını düşünmüştüm ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Röntgenleri gördüğümde bile inanamadım." dedi.

İlk ultrasonunda 6 bebeğin göründüğünü söyleyen Sithole, doktorların daha sonraki kontrollerde 8, bir sonrakinde ise 10 bebek gördüklerini söyledi.

"KENDİMİ TANRI'NIN SEÇİLMİŞ ÇOCUKLARINDAN BİRİ GİBİ HİSSETTİM"

​Sithole'in şu anda işsiz olan eşi Tsotetsi ise, "Buna inanamadım. Kendimi Tanrı'nın seçilmiş çocuklarından biri gibi hissettim. Dışarıdaki birçok insan çocuk isterken bize böyle bir şey vermesi bir mucize. Bir insanın gerçekten sekiz çocuğa hamile kalıp kalamayacağı konusunda araştırmalar yaptım. İkizleri, üçüzleri ve hatta dördüzleri biliyordum ama böyle bir şeyi bilmiyordum. Ama eşimin tıbbi kayıtlarını gördükten sonra daha da heyecanlandım. Çocuklarımı kollarıma almak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Doğumun gerçekleştiği Sefako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkan Yardımcısı Profesör Dini Mawela, böyle vakaların nadir olduğunu ve genellikle doğurganlık tedavilerinden kaynaklandığını söyledi.

HAYATİ RİSKLER TAŞIYABİLİR

Sithole'in durumunun çok ender rastlanan bir şey olduğunu belirten Mawela, bu hamileliklerin yüksek riskli olduğunu, bebeklerin anne karnında ve doğumdan sonra da hayati riskler taşıyabileceğini ifade etti.

Sithole'den bir ay önce dokuz çocuk doğuran Faslı Malian Halima Cissé de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Ondan önce ise 'rekor', 7 çocuk doğuran ABD'li Nadya Suleman'daydı.