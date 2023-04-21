Güney Afrika'da çiftlik evine saldırı Bir çiftlik evine düzenlenen silahlı saldırı sonrasında 7'si kadın 10 kişi öldürüldü.

İHA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkunç bir olay yaşandı.

Pietermaritzburg kentindeki bir çiftlik evine silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, evin çevresine pusu kuran saldırganların 7’si kadın 10 kişiyi öldürdüğü ifade edildi.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik kordonuna alarak operasyon başlattı.

2 saldırgan yakalandı 1'i öldürüldü

Polis açıklamasında 2 saldırganın yakalandığı, bir saldırganın ise vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Polisin diğer saldırganı aradığı kaydedilirken olay yerinde 3 silahın ele geçirildiği bildirildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her yıl kaydedilen yaklaşık 20 bin cinayetin işlendiği Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.