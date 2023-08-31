Güney Afrika'da çok katlı binada yangın: Onlarca can kaybıyla sonuçlandı Alevlerin sardığı binadaki 63 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Güney Afrika'nın en büyük şehrindeki bina alevlere teslim oldu.

Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında can kayıpları yaşandı.

Güney Afrika Acil Durum Yönetim Servisi, binanın gece saatlerinde alevlerle kaplandığını bildirdi.

63 can kaybı

İlk belirlemelere göre 1'i bebek 63 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonucu çok sayıda kişi de yaralandı.

Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı ancak içeride yoğun duman olduğu kaydedildi.

Ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Kaçak elektrik bağlantısı ihtimali

Acil durum yetkilisi Robert Mulaudzi, yerel saatle gece 01.30'de alarm durumuna geçtiklerini söyledi.

Bu aşamada yangının sebebini bilmediklerini anlatan Mulaudzi, "Kaçak elektrik bağlantısı olabilir ya da bir ısıtıcı cihaz olabilir." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı ikamet

İnsanların, terk edilen söz konusu 5 katlı binada yasa dışı şekilde yaşadığı belirtiliyor.

Mulaudzi, itfaiye ekiplerinin olay yerine vardıklarında binada bulunan çok sayıda kişiyi tahliye ettiğini, yaralıların olay yerinde tedavi edildiğini veya hastanelere nakledildiğini söyledi.