- Haberler
- Dünya Haberleri
- Güney Afrika'da dolu fırtınası
Güney Afrika'da dolu fırtınası
Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kentinde dolu fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.
- İHA
- 23.12.2021 - 04:37
- Güncelleme : 23.12.2021 - 05:09
Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal vilayetinin yönetim merkezi ve en büyük ikinci şehri Pietermaritzburg, yoğun yağış etkili oldu.
CADDE VE SOKAKLARSU SU BASTI
Hafif derece başlayan yağmur, kısa sürede fırtınaya dönüşürken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Güney Afrika'da dolu fırtınası - VİDEO
DOLU FIRTINASI ARAÇLARA ZARAR VERDİ
Güney Afrika Meteoroloji Servisi’nin yayınladığı ikinci seviye hava durumu uyarısının ardından meydana gelen dolu fırtınası, araçlara da zarar verdi.
Dolu fırtınasına yakalanan sürücüler, golf topu büyüklüğünde dolu yağdığını söyleyerek arabalarında büyük hasar oluştuğunu ifade etti.