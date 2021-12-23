Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kentinde dolu fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal vilayetinin yönetim merkezi ve en büyük ikinci şehri Pietermaritzburg, yoğun yağış etkili oldu.

CADDE VE SOKAKLARSU SU BASTI

Hafif derece başlayan yağmur, kısa sürede fırtınaya dönüşürken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Güney Afrika'da dolu fırtınası - VİDEO

DOLU FIRTINASI ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Güney Afrika Meteoroloji Servisi’nin yayınladığı ikinci seviye hava durumu uyarısının ardından meydana gelen dolu fırtınası, araçlara da zarar verdi.

Dolu fırtınasına yakalanan sürücüler, golf topu büyüklüğünde dolu yağdığını söyleyerek arabalarında büyük hasar oluştuğunu ifade etti.