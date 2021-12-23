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    Güney Afrika'da dolu fırtınası

    Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kentinde dolu fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 04:37
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 05:09
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    Güney Afrika'da dolu fırtınası

    Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal vilayetinin yönetim merkezi ve en büyük ikinci şehri Pietermaritzburg, yoğun yağış etkili oldu.

    CADDE VE SOKAKLARSU SU BASTI

    Hafif derece başlayan yağmur, kısa sürede fırtınaya dönüşürken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

    Güney Afrika'da dolu fırtınası - VİDEO

    DOLU FIRTINASI ARAÇLARA ZARAR VERDİ

    Güney Afrika Meteoroloji Servisi’nin yayınladığı ikinci seviye hava durumu uyarısının ardından meydana gelen dolu fırtınası, araçlara da zarar verdi.

    Güney Afrika da dolu fırtınası #1

    Dolu fırtınasına yakalanan sürücüler, golf topu büyüklüğünde dolu yağdığını söyleyerek arabalarında büyük hasar oluştuğunu ifade etti.

    Güney Afrika da dolu fırtınası #2

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